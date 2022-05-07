Музыка спасает: топ-8 украинских песен, которые поднимают дух во время войны
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"Песни войны" — хиты украинских музыкантов, которые воодушевляют
За прошедшие месяцы войны с 24 февраля российские оккупанты получают сопротивление по всех фронтах. Активизировался, в частности, и музыкальный фронт. Отечественные исполнители поддерживают боевой дух украинских воинов и тех людей, которые помогают защитникам в тылу.
В военное время артисты поддерживают своих сограждан и выпускают песни, в которых напоминают, что победа обязательно будет за нами!
Почему россии не выиграть войну против Украины?
"Телеграф" собрал для вас подборку украинских песен, которые, по нашему мнению, поднимают дух в эти времена.
Ed Sheeran – 2step ft Antytila
DANTES — Обійми
Артем Пивоваров — До весни (feat. Злата Огневич)
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — Моя країна
MAX BARSKIH — Don't [email protected] With Ukraine
LOOKINICH feat. TIP TOP — Тихі ночі
Chico & Qatoshi — Допоможе ЗСУ
alyona alyona — Рідні мої (feat. Jerry Heil)
Напомним, что в 2022 году Украина берет участие в международном конкурсе "Евровидение". Представлять нашу страну уже во вторник, 10 мая, будет группа Kalush Orchestra, которая имеет огромные шансы на победу на песенном конкурсе в итальянском Турине.
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