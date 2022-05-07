Музыка спасает: топ-8 украинских песен, которые поднимают дух во время войны

"Песни войны" — хиты украинских музыкантов, которые воодушевляют

За прошедшие месяцы войны с 24 февраля российские оккупанты получают сопротивление по всех фронтах. Активизировался, в частности, и музыкальный фронт. Отечественные исполнители поддерживают боевой дух украинских воинов и тех людей, которые помогают защитникам в тылу.

В военное время артисты поддерживают своих сограждан и выпускают песни, в которых напоминают, что победа обязательно будет за нами!

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Телеграф" собрал для вас подборку украинских песен, которые, по нашему мнению, поднимают дух в эти времена.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila

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DANTES — Обійми

Артем Пивоваров — До весни (feat. Злата Огневич)

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ — Моя країна

MAX BARSKIH — Don't [email protected] With Ukraine

LOOKINICH feat. TIP TOP — Тихі ночі

Chico & Qatoshi — Допоможе ЗСУ

alyona alyona — Рідні мої (feat. Jerry Heil)

Напомним, что в 2022 году Украина берет участие в международном конкурсе "Евровидение". Представлять нашу страну уже во вторник, 10 мая, будет группа Kalush Orchestra, которая имеет огромные шансы на победу на песенном конкурсе в итальянском Турине.