Украинская группа зажгла на польском ТВ, перепев гимн Евромайдана (видео)

Поляки протянули руку помощи украинскому народу в трудные времена

Украинская рок-группа Kozak System и польский музыкальный ансамбль Enej зажгли на польском фестивале SuperHit Festiwal 2022 с песней "Брат за брата".

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале Polsat.

Братья Петр и Павел Солодуха из группы Enej выступали на сцене, а вот солист Kozak System Иван Леньо, который после полномасштабного вторжения рф вступил в ряды полиции для и принимал участие в обороне Киева, присутствовал только на экранах и пел прямо с места несения службы. Две группы спелись, и украинский хит прозвучал по-новому.

Добавим, что песня "Брат за брата" на слова Александра Положинского стала одним из неофициальных гимнов Евромайдана в 2014 году. В том же году Kozak System исполнили эту композицию вместе с группой Enej и даже сняли видеоклип.

"Ну, что тут скажешь – уважение вам, казаки. Могли бы обойтись и без этой песни, ведь гарантию даю, что не все зрители были в восторге, потому что фестиваль телевизионный, для мирного диванного населения, а здесь на всю Польшу такая мощная "петарда". Хейту, видимо, нахватались в соцсетях? Ну ничего. На то вы и Энеи, а не какое-нибудь диско поло", — поблагодарил Леньо группу Enej. К слову, название польской группы произошло от имени главного героя "Энеиды" Ивана Котляревского.

Напомним, группа из Украины Kalush Orchestra выиграла Евровидение-2022. Однако украинцев очень разочаровало жюри от Украины, которое оценило выступление участника из Польши на 0 баллов. В скандал пришлось вмешаться министру культуры.