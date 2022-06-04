"Весна рыдает, Украина пылает": Макс Корж выпустил мощную песню про войну
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Премьера песни состоялась 4 июня
В субботу, на 101-й день полномасштабного вторжения рф в Украину белорусский певец и автор песен выпустил трек про войну в нашей стране.
Песня под названием "Свой дом" была опубликована на YouTube-канале исполнителя. За несколько часов композиция собрала десятки тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев.
В сети с восторгом восприняли композицию. Кроме того, пользователи сети отметили смелость исполнителя, для которого рынок в рф теперь, похоже, закрыт.
Текст песни "Свой дом"
(Куплет 1)
Вряд ли мы понимали, что имеем, когда было всё хорошо
Слепо надеялись, что кто-то свыше за этим всем держит здравый контроль
С детства учили, воспитали, быть благородным, мир спасает лишь только добро
Жили и строили планы наивные мечтатели с рюкзаком
"Нам чужого не надо", — кричали они в своих бесподобных речах
Ссали в уши про дружбу народов, но на каждого из нас уже был автомат
Короче, вариков тут немного, за родину распишись вот там, где штамп
И прямо с порога если веришь в Бога, то, малый, — добро пожаловать в ад
(Припев)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Идёт война, а в ней закон
Стреляют — стреляй, все врут, но знай
Тот прав, кто защищает свой дом
Весна рыдает, Украина пылает
Мир не менялся, мир таков (О-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Но прав, кто защищает свой дом
(Куплет 2)
Вряд ли мы думали, что придётся разбираться в том, в чём пришлось
Наше поколение друг друга всегда понимало без границ и паспортов
Там, где мы пели о дружбе, сегодня мечтают лишь отомстить сполна
Всё, что нормальные люди возводили годами, — всё уничтожено
Боже, сколько невинных загублено жизней, убито в упор
Сколько искалеченных пацанов, ради чего — никто не объяснит до сих пор
Сколько подставили нормальных людей, всех кинув в одну яму
Чё ж вы, б**дь, натворили, вы ещё не понимаете сами
(Бридж)
Все эти диванные войны, распыляющие вражду, добавляя раздор
Все эти животные, что эти годы лили слюну в ненависти котёл
Все эти любители истории, что всё оправдают, лишь бы гордость утолить глотком
А люди просто хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днём
Кому не сиделось дома, б**дь, — лучше стены бы разбивал лбом
Кому, н**уй, хотелось повторить — так вот смотри, б**дь, и ставь на повтор
Это вы называете справедливостью, делая из детей волков
И чем всё обернётся — лишь это видит Бог (О-о-о)
(Припев)
(Аутро)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Но прав, кто защищает свой дом (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)
Но прав, кто защищает свой дом
Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода выпустила украиноязычную песню под названием "Молитва" и черно-белый клип на нее.
Напомним, Макс Барских представил невероятно трогательный и чувственный трек на украинском языке "Чекай мене".