"Весна рыдает, Украина пылает": Макс Корж выпустил мощную песню про войну

Премьера песни состоялась 4 июня

В субботу, на 101-й день полномасштабного вторжения рф в Украину белорусский певец и автор песен выпустил трек про войну в нашей стране.

Песня под названием "Свой дом" была опубликована на YouTube-канале исполнителя. За несколько часов композиция собрала десятки тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев.

В сети с восторгом восприняли композицию. Кроме того, пользователи сети отметили смелость исполнителя, для которого рынок в рф теперь, похоже, закрыт.

Сеть в восторге от новой песни Макса Коржа - Свой Дом

Текст песни "Свой дом"

(Куплет 1)

Вряд ли мы понимали, что имеем, когда было всё хорошо

Слепо надеялись, что кто-то свыше за этим всем держит здравый контроль

С детства учили, воспитали, быть благородным, мир спасает лишь только добро

Жили и строили планы наивные мечтатели с рюкзаком

"Нам чужого не надо", — кричали они в своих бесподобных речах

Ссали в уши про дружбу народов, но на каждого из нас уже был автомат

Короче, вариков тут немного, за родину распишись вот там, где штамп

И прямо с порога если веришь в Бога, то, малый, — добро пожаловать в ад

(Припев)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Идёт война, а в ней закон

Стреляют — стреляй, все врут, но знай

Тот прав, кто защищает свой дом

Весна рыдает, Украина пылает

Мир не менялся, мир таков (О-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом

(Куплет 2)

Вряд ли мы думали, что придётся разбираться в том, в чём пришлось

Наше поколение друг друга всегда понимало без границ и паспортов

Там, где мы пели о дружбе, сегодня мечтают лишь отомстить сполна

Всё, что нормальные люди возводили годами, — всё уничтожено

Боже, сколько невинных загублено жизней, убито в упор

Сколько искалеченных пацанов, ради чего — никто не объяснит до сих пор

Сколько подставили нормальных людей, всех кинув в одну яму

Чё ж вы, б**дь, натворили, вы ещё не понимаете сами

(Бридж)

Все эти диванные войны, распыляющие вражду, добавляя раздор

Все эти животные, что эти годы лили слюну в ненависти котёл

Все эти любители истории, что всё оправдают, лишь бы гордость утолить глотком

А люди просто хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днём

Кому не сиделось дома, б**дь, — лучше стены бы разбивал лбом

Кому, н**уй, хотелось повторить — так вот смотри, б**дь, и ставь на повтор

Это вы называете справедливостью, делая из детей волков

И чем всё обернётся — лишь это видит Бог (О-о-о)

(Припев)

(Аутро)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Но прав, кто защищает свой дом (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? (О-о-о)

Но прав, кто защищает свой дом

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