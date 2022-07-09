Легендарные Coldplay перепели хит группы "Океан Эльзы" на украинском: пробирает до мурашек (видео)

Крис Мартин исполнил украиноязычную песню вместе с уличным музыкантом в Варшаве

Украинцев поддерживает весь мир! Пока кровавый диктатор путин уже 136 дней ведет проигрышную для себя войну на наших землях, мировые звезды не забывают о своих поклонниках из Украины.

Так, знаменитая британская группа Coldplay во время своего концерта в Варшаве исполнила песню украинской группы "Океан Эльзы" — "Обійми". Лидер коллектива Крис Мартин на спел на сцене вместе украинским уличным музыкантом, которого британские музыканты встретили на набережной Вислы.

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Добавим, что выступление британцев прошло на Национальном стадионе PGE в пятницу, 8 июля. Во время исполнения на штативе одного из микрофонов был завязан флаг Украины.

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Что известно о группе Coldplay

Coldplay является британской рок-группой, которая была создана в 1996 году. Международное признание музыканты получили после выхода в 2000 году сингла "Yellow". В 2009 году журнал Rolling Stone признал Coldplay четвертым лучшим музыкальным исполнителем 2000-х годов. Также британцы активно участвуют в благотворительных мероприятиях.

Недавно украинские исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona записали хит вместе с немецкой певицей Ela. К празднику Ивана Купала девушки презентовали трек #KUPALA.

Ранее "Телеграф" сообщал, что авторы известного матерного хита о президенте Украины Владимире Зеленском порадовали слушателей новым треком. На сей раз внимание уделили Борису Джонсону.