"Мовчати": Ирина Билык изменила слова своей культовой песни со Скрябиным из-за войны (видео)

Певица перепела хит о любви, который впервые был исполнен вместе со Скрябиным в 2003 году

Украинская певица Ирина Билык, которая ранее назвала россиян нелюдями, выпустила новую версию лирической песни "Мовчати".

Композицию о войне исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале 15 июля. Впервые "Мовчати" Билык исполнила вместе с Кузьмой Скрябиным в 2003 году. До этого дня песня была о любви, но сегодняшние реалии изменили ее настроение. В анонсе артистка заявила, что не может молчать.

"Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати", – поет певица.

В комментариях украинцы поблагодарили певица за новое исполнение, ведь миру необходимо знать о страшных событиях, которые сейчас происходят на наших землях из-за президента россии путина и россиян, одни из которых призывают убивать украинцев, другие же попросту молчат.

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Оригинал песни "Мовчати" — поет Ирина Билык и Кузьма Скрябин (автор песни Кузьма Скрябин) — видео:

Напомним, что 27 мая Ирина Билык посвятила новую песню "Кордони" и клип на нее тем, кто ждет с войны своих близких и любимых людей.

Ранее украинская певица рассказала, как после начала вторжения оккупационных войск в Украину пыталась достучаться до своих коллег из россии, особенно до своего друга Филиппа Киркорова. Однако он ее разочаровал своим молчанием, когда она написала ему о своем доме в Киевской области, в котором месяц жили оккупанты. По словам Билык, российские захватчики разгромили все.