Зеленский стал "соавтором" 4-минутного сингла американской звезды кантри (видео)

Обладатель "Грэмми" Брэд Пейсли посвятил песню годовщине вторжения россии в Украину

Известный американский кантри-певец и автор песен Брэд Пейсли, как и другие мировые знаменитости, искренне поддерживает нашу страну в борьбе за независимость и против российских оккупантов. Новый трек исполнитель посвятил годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Композиция получила название Same Here. В песне прямо не упоминается Украина, но в конце звучит часть разговора Пейсли с президентов Владимиром Зеленским, в котором тот с гордостью говорит о нашей стране. В конце глава государства отмечает, что "между нашими странами нет никакого расстояния в таких ценностях".

Брэд Пейсли — трехкратный обладатель премии "Грэмми". В 2022 году во время российско-украинской войны поддержал Украину и не раз проводил сборы средств на поддержку украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на годовщину вторжения Светлана Лобода презентовала клип на украинском языке. Новый трек певицы называется "По-українськи".