"Лизать мед прямо из улья": Latexfauna сняли самый провокационный украинский клип (видео)

Это самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса, заявили музыканты

Украинская группа Latexfauna представила своим поклонникам очень провокационный музыкальный клип, как отмечают сами музыканты, "самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса". Но таким образом ребята хотят помочь ВСУ.

На YouTube-канале коллектив выложил откровенное видео на композицию MASANDRA. В нем изображается только одна сцена, где солист Latexfauna Дмитрий Зезюлин якобы делает кунилингус девушке. Также в конце вокалист спел на немецком языке.

Создали столь пикантный клип артисты не просто так, а чтобы помочь ВСУ. Чтобы увидеть бэкстейдж того, как снималось видео, группа выложила больше визуального контента на сервис для взрослых OnlyFans, где за небольшую сумму покажут самое интересное — без цензуры. Эти средства пойдут на закупку дронов для украинской армии.

"Давайте без лишней скромности. Мы сняли самый откровенный клип в истории украинского шоу-бизнеса. Теперь вы понимаете наше жизненное кредо "лизать мед прямо из улья", а кто этого не делает, тот – бедняга, сорян. И если вы хотите посмотреть на процесс съемок этого шедевра от господина Инди Хайта, то подписывайтесь на наш OnlyFans, там вы увидите все нюансы съемок. А все деньги с ваших подписок мы направим на закупку дронов для ВСУ", — заявили участники Latexfauna под видео.

Клип снял популярный украинско-израильский клипмейкер Инди Хаит, уже отличившийся работой с группой. В прошлом году Latexfauna представили видео Cherkaschyna, где были показаны обольстительные танцы самих музыкантов.

Что известно о группе Latexfauna

Основана в 2015 году в Киеве Latexfauna — украинская музыкальная группа в жанре чилвейв. Исполняет песни на украинском и суржике. Первый альбом был выпущен в мае 2018 года, и на 16 мая было запланировано живое выступление с презентацией этой пластинки в клубе Atlas в Киеве. Второй альбом Senbernar был выпущен 30 сентября 2022 года и был посвящен Богдану Уцесси, первому руководителю группы. В составе Latexfauna 5 участников – вокалист Дмитрий Зезюлин, Илья Случанко – гитара, Александр Дымань – бас-гитара, Александр Мыльников – клавишные (ex-Practical Senses), Максим Гребень – барабаны.

Ранее сообщалось, что на концерте группы Imagine Dragons в Тбилиси (Грузия) произошел скандал с флагом Украины. Это очень неприятный момент для поклонников американцев.