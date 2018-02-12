Девушка решила представить, как выглядели бы страны, будь каждая из них одним человеком, и вот результат.

Художница Анастасия Булгакова создает потрясающие красочные рисунки. Да не простые, а посвященные любопытной идее. Анастасия решила представить, как выглядели бы страны, будь каждая из них одним человеком. Получившиеся персонажи немного походят на героев современных компьютерных игр — каждый представляет собой воина, оснащенного каким-либо стереотипным аксессуаром, отсылающим нас к особенностям представляемой им страны. Смотрим!