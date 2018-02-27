Сюрреалистическое фототворчество от экстравагантного фотографа Мадам Перипети.

Немецкий фотограф Сильвана Зибура (Sylwana Zybura), работающая под псевдонимом Madame Peripetie, личность крайне неординарная и авангардная. Её сюрреалистическое фототворчество не поддаётся логическому объяснению и не влезает ни в какие рамки, но они ей и не нужны, ведь она творец, свободный от предрассудков и придуманных обществом правил! Сочетать несочетаемое и творить на грани,- вот главный девиз талантливого фотографа.