Рисунки о прелестях жизни в одиночестве.
Лос-Анджелесская художница-иллюстратор создала серию рисунков о плюсах и маленьких радостях жизни в одиночестве. Вернее будет сказать, это рисунки о ней самой, о том, почему ей нравится жить одной.
Лос-Анджелесская художница-иллюстратор создала серию рисунков о плюсах и маленьких радостях жизни в одиночестве. Вернее будет сказать, это рисунки о ней самой, о том, почему ей нравится жить одной.
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