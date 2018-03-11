Рисунки о прелестях жизни в одиночестве.

Лос-Анджелесская художница-иллюстратор создала серию рисунков о плюсах и маленьких радостях жизни в одиночестве. Вернее будет сказать, это рисунки о ней самой, о том, почему ей нравится жить одной.