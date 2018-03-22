В этих иллюстрациях вы увидите весь смысл реальной жизни.
На первый взгляд все эти иллюстрации могут показаться вам довольно странными, но присмотритесь к ним внимательнее, и быть может тогда, вы сможете понять смысл, вложенный автором.
На первый взгляд все эти иллюстрации могут показаться вам довольно странными, но присмотритесь к ним внимательнее, и быть может тогда, вы сможете понять смысл, вложенный автором.
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