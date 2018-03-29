В каждой фотографии танцоры растворяются в середине танца, словно символизируя переход одного мгновения в следующее.
В каждой фотографии танцоры растворяются в середине танца, словно символизируя переход одного мгновения в следующее.
В каждой фотографии танцоры растворяются в середине танца, словно символизируя переход одного мгновения в следующее.
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