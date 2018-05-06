"Натурщица" – это слово невольно ассоциируется с образом чувственной женщины с томным взором и роскошной фигурой.

"Натурщица" – это слово невольно ассоциируется с образом чувственной женщины с томным взором и роскошной фигурой. В памяти сразу предстают шедевры эпохи Возрождения, выдающиеся полотна импрессионистов и сюрреалистов… Позируя гениальным художникам и скульпторам, натурщицы часто были для них не просто объектом для изображения, но играли куда более важную, хоть и не всегда однозначную роль.