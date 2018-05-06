Уникальный талант: художница рисует портреты только с помощью губ (Видео)

Зачем кисти для рисования, когда есть губы и красная помада? Художница Alexis Fraser придерживается именно такого принципа. И даже если это всего-лишь попытка выделится или желание стать популярной - у нее это отлично получается. Когда результат превосходит ожидания, какая разница, как это сделано? Хотя нет, разница есть, потому что сделано все отлично!