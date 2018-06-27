Искусство фотографии в последние года привлекает к себе большое внимание общества.

Искусство фотографии в последние года привлекает к себе большое внимание общества. Международное жюри фотоконкурса LensCulture Street Photography Awards выбрало победителей 2018 года. В этот раз свои работы в журнал LensCulture прислали конкурсанты из 170 стран. Это рекордное число по сравнению с минувшими годами, и неудивительно — последнее десятилетие отмечено взрывом популярности уличной фотографии. Организаторы фотоконкурса постарались отобрать в число лучших те кадры, что отражают наиболее интересный подход к современной уличной съемке. Судьи объявили 39 финалистов, победителей в категориях «Серия фотографий» и «Одиночное изображение», а также отметили некоторые работы как «выбор жюри». Победители и призеры в категориях «Одна фотография» и «Серия» получат премии от одной до пяти тысяч долларов. Еще восемь авторов награждены специальными премиями в одну тысячу долларов. Предлагаем вам познакомиться с двадцаткой лучших работ конкурса, которые можно назвать шедеврами жанра уличной фотографии.