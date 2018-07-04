Красивые рисунки от талантливого художника Йирка Винс Джонатана Вяатяйнена.
28-летний финский художник Йирка Винс Джонатан Вяатяйнен (Jirka Vinse Jonatan Vaatainen) в течение последних двух лет создаёт портреты персонажей Диснея.
28-летний финский художник Йирка Винс Джонатан Вяатяйнен (Jirka Vinse Jonatan Vaatainen) в течение последних двух лет создаёт портреты персонажей Диснея.
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