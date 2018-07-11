Креативные почтовые ящики от людей, у которых золотые руки.
Самый простой и самый крутой способ сделать так, чтобы ваш дом отличался от прочих — поставить рядом с домом необычный почтовый ящик.
Самый простой и самый крутой способ сделать так, чтобы ваш дом отличался от прочих — поставить рядом с домом необычный почтовый ящик.
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