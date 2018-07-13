Вышитые пейзажи Скалистых гор от Зои Финн.
Художница Зои Финн (Zoe Finn) из Колорадо (США), также известная как Fireside Threads, вышивает вдохновлённые природой пейзажи, стараясь показать красоту окружающих её Скалистых гор (Rocky Mountains).
Художница Зои Финн (Zoe Finn) из Колорадо (США), также известная как Fireside Threads, вышивает вдохновлённые природой пейзажи, стараясь показать красоту окружающих её Скалистых гор (Rocky Mountains).
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