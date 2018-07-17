Черно-белые фото, от которых мурашки по коже.

Черно-белые фото, от которых мурашки по коже. Последние 25 лет Джейсон Петерсон делает черно-белые фотографии, ломая все границы и правила, и его неослабевающий талант завоевал миллион подписчиков в Instagram. «Для меня главное в моих работах не то, что они черно-белые. Я пытаюсь запечатлеть и захватить человеческие эмоции, заставить смотрящего чувствовать. А черный и белый цвет помогают сфокусироваться на этой эмоции». «Для меня главное в моих работах не то, что они черно-белые. Я пытаюсь запечатлеть и захватить человеческие эмоции, заставить смотрящего чувствовать. А черный и белый цвет помогают сфокусироваться на этой эмоции».