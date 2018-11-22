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Воскресенье, 25.11.2018
Памятные татуировки, за которыми стоит целая жизненная история (Фото)
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Памятные татуировки, за которыми стоит целая жизненная история (Фото)

От цветов и бабочек для украшения, до мудрых изречений на каком-нибудь восточном языке - все мы знаем, что татуировки бывают разными, и есть множество причин, по которым люди делают рисунки на теле. Но некоторые татуировки хранят глубинный смысл. За, казалось бы, простым символом, может стоять целая история, известная немногим.
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Фотографии, Искусство, Рисунок, Татуировки, Рисунок на теле, Татуировки со смыслом.
10:26 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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