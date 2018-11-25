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Понедельник, 26.11.2018
Герои классических картин в современной реальности (Фото)
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Герои классических картин в современной реальности (Фото)

Турецкий дизайнер и просто остроумный парень Мехмет Герен (Mehmet Geren) любит пошалить в свободное от работы время. В его Инстаграме можно найти, как Ван Гог превращается в хипстера и гоняет на лонгборде, или как выглядят сегодняшние отношения на примере героев классических картин. Своими работами Мехмет также хочет подчеркнуть проблемы современности, где каждый занят собой и своей популярностью в Инстаграме.
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Реальность, Картины, Фотографии, Снимки, Классика, Современность, герои картин.
11:00 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф
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