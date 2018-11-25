Герои классических картин в современной реальности (Фото) Турецкий дизайнер и просто остроумный парень Мехмет Герен (Mehmet Geren) любит пошалить в свободное от работы время. В его Инстаграме можно найти, как Ван Гог превращается в хипстера и гоняет на лонгборде, или как выглядят сегодняшние отношения на примере героев классических картин. Своими работами Мехмет также хочет подчеркнуть проблемы современности, где каждый занят собой и своей популярностью в Инстаграме.