Реальность на бумаге: потрясающие скетчи колумбийского архитектора (Фото) У Дэвида всегда под рукой блокнот, в котором он рисует эскизы строений, людей, животных, улиц, еды и всего, что окружает и очаровывает его. Дэвид уделяет должное внимание деталям, а его перспектива просто невероятна. Посмотрите на его чудесные скетчи, которые мало кого оставляют равнодушными.