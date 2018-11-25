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Понедельник, 26.11.2018
Реальность на бумаге: потрясающие скетчи колумбийского архитектора (Фото)
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Реальность на бумаге: потрясающие скетчи колумбийского архитектора (Фото)

У Дэвида всегда под рукой блокнот, в котором он рисует эскизы строений, людей, животных, улиц, еды и всего, что окружает и очаровывает его. Дэвид уделяет должное внимание деталям, а его перспектива просто невероятна. Посмотрите на его чудесные скетчи, которые мало кого оставляют равнодушными.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Колумбия, Искусство, Архитектор, Рисунки, Скетчи, Дэвид Моралес.
17:53 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф
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