Отличные портреты девушек, на которые долго хочеться любоваться (Фото)

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Генри Хименес (Henry Jimenez) — талантливый фотограф-самоучка и ретушер, в настоящее время проживающий в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В основном он специализируется на съемке портретов. Также снимает много моды, красоты, уличных и lifestyle-фотографий. На страницу Генри в Instagram подписаны более 169 000 человек.
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