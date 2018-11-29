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Четверг, 29.11.2018
Отличные портреты девушек, на которые долго хочеться любоваться (Фото)
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Отличные портреты девушек, на которые долго хочеться любоваться (Фото)

Генри Хименес (Henry Jimenez) — талантливый фотограф-самоучка и ретушер, в настоящее время проживающий в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В основном он специализируется на съемке портретов. Также снимает много моды, красоты, уличных и lifestyle-фотографий. На страницу Генри в Instagram подписаны более 169 000 человек.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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