Отличные портреты девушек, на которые долго хочеться любоваться (Фото)

Генри Хименес (Henry Jimenez) — талантливый фотограф-самоучка и ретушер, в настоящее время проживающий в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В основном он специализируется на съемке портретов. Также снимает много моды, красоты, уличных и lifestyle-фотографий. На страницу Генри в Instagram подписаны более 169 000 человек.