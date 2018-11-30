Epson Pano Awards 2018: победители лучшего панорамного фото

Новости культуры: Масштабные фотографии от известных фотографов.

Показывая работы панорамных фотографов, девятая ежегодная награда Epson International Pano Awards получила почти 5000 кадров из 74 стран. Вот некоторые из фотографий.

1. Главным победителем конкурса было фото, снятое весенним утром в Тоскане, Италия. Фотограф: Веселин Атанасов

2. Ледяные гиганты в Финляндии.Фотограф: Игнасио Паласиос

3. Алые листья перед водопадом в Вашингтоне. Фотограф: Питер Лик

4. Станция в Реджио Эмилия, Италия. Фотограф: Рэйчел Смит

5. Дома стоят на берегу реки в Заансе Сханс, Нидерланды.Фотограф: Ханс Альтенкирх.

6. Молния ударяет по Большому Каньону, США.Фотограф: Колин Силлеруд

7. Жуткие деревья отражаются в болотных водах южных штатов США. Фотограф: Дэвид Томпсон

8. Яркая, но безлюдная игровая площадка в отеле Choi Hung Estate, Гонконг. Фотограф: Tran Minh Dung

9. Извилистая дорога в Швейцарии известна как перевал Малойя. Фотограф: Стефан Талер

10. Садху (святой человек) на лодке в Варанаси, Индия. Фотография: Джейсон Деннинг

11. Meoto Iwa, священные скалы у берегов Японии. Фотографи: Анастасия Вулмингтон