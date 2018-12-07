Мурашки по коже: девушка создает жутких персонажей с помощью макияжа (Фото)

Джойс Спакман под ником candymakeupartist является профессиональным визажистом и стилистом-самоучкой. Она начала экспериментировать с макияжем, когда ей было 14 лет, рисуя каракули на руках. Она даже не знала о существовании гримерного образования, пока один из учителей в ее школе не рассказал ей об этом, и она сразу поняла, чем хочет заниматься в будущем.