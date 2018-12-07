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Пятница, 07.12.2018
Мурашки по коже: девушка создает жутких персонажей с помощью макияжа (Фото)
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Мурашки по коже: девушка создает жутких персонажей с помощью макияжа (Фото)

Джойс Спакман под ником candymakeupartist является профессиональным визажистом и стилистом-самоучкой. Она начала экспериментировать с макияжем, когда ей было 14 лет, рисуя каракули на руках. Она даже не знала о существовании гримерного образования, пока один из учителей в ее школе не рассказал ей об этом, и она сразу поняла, чем хочет заниматься в будущем.
Фото: fishki.net
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Макияж, Грим, Визажист, Гример, Джойс Спакман, candymakeupartist.
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