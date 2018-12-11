Необычные совпадения повседневной жизни, заснятые в нужный момент (Фото) Удачные случайности в объективе уличного фотографа. «Мне нравится делать уличные снимки, особенно если получается перенести то, что я задумал и то, как я вижу окружающих на кадр», говорит испанский фотограф Пао Бускато.