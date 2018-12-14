Необычные татуировки, скрывающие изъяны (Фото)

Некоторые люди делают татуировки совсем не для того, чтобы выделиться из толпы, а чтобы скрыть какие-то изъяны своего тела. Конечно же, мастерам тату приходится проявлять креатив, но результат такой их работы действительно способен радовать глаз.