Невероятный фуд-арт, который очарует с первого взгляда (Фото) Каждый раз, когда Синсия Болоньези (Cinzia Bolognesi) садится пить кофе, её посещают оригинальные идеи, которые она тут же спешит воплотить в жизнь. Вооружаясь фантазией и подручными средствами, под ароматы свежезаваренного напитка, она создаёт красочные фуд-арт-фотографии, украшенные специями, кухонной утварью, сухими цветами и прочими симпатичными мелочами.