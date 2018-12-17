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Невероятный фуд-арт, который очарует с первого взгляда (Фото)
Каждый раз, когда Синсия Болоньези (Cinzia Bolognesi) садится пить кофе, её посещают оригинальные идеи, которые она тут же спешит воплотить в жизнь. Вооружаясь фантазией и подручными средствами, под ароматы свежезаваренного напитка, она создаёт красочные фуд-арт-фотографии, украшенные специями, кухонной утварью, сухими цветами и прочими симпатичными мелочами.
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