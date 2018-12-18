Редкие первоначальные эскизы персонажей мультфильмов Диснея (Фото)

Мультфильмы студии Дисней любят как взрослые, так и дети и это объяснимо, ведь только у них такие добрые красочные истории и принцессах, принцах, милых зверушках и разговаривающей мебели. Однако все наши любимые персонажи не всегда имели такой вид, все они могли бы выглядеть по-другому, если бы мультипликаторы остановились на другом варианте.