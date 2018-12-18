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Вторник, 18.12.2018
Редкие первоначальные эскизы персонажей мультфильмов Диснея (Фото)
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Редкие первоначальные эскизы персонажей мультфильмов Диснея (Фото)

Мультфильмы студии Дисней любят как взрослые, так и дети и это объяснимо, ведь только у них такие добрые красочные истории и принцессах, принцах, милых зверушках и разговаривающей мебели. Однако все наши любимые персонажи не всегда имели такой вид, все они могли бы выглядеть по-другому, если бы мультипликаторы остановились на другом варианте.
Фото: pixabay.com
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