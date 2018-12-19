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Необычный фотопроект, сделанный при помощи фотошопа (Фото) НОЧЬ
19-летний графический дизайнер из Турции по имени Мурат Акйол создает удивительные иллюзии и фотоманипуляции при помощи фотошопа, соединяя воедино очень странные вещи. На такие работы действительно интересно посмотреть, ведь их создал настоящий профессионал своего дела.
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