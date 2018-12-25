Произведение искусства: такие сладости даже жалко есть (Фото)

Торты Елены Гнут, талантливого кондитера из Калининграда, действительно поражают воображение. Сказочные замки, волшебные зверушки, целые картины на краях торта – Елене удалось выверить каждую деталь и преподнести её в лучшем виде! Согласитесь, что такие торты даже жалко есть – настолько они красивы. Вот лишь несколько восхитительных работ талантливого кондитера. Браво художнику!