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Вторник, 25.12.2018
Произведение искусства: такие сладости даже жалко есть (Фото)
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Произведение искусства: такие сладости даже жалко есть (Фото)

Торты Елены Гнут, талантливого кондитера из Калининграда, действительно поражают воображение. Сказочные замки, волшебные зверушки, целые картины на краях торта – Елене удалось выверить каждую деталь и преподнести её в лучшем виде! Согласитесь, что такие торты даже жалко есть – настолько они красивы. Вот лишь несколько восхитительных работ талантливого кондитера. Браво художнику!
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Торт, Сладости, Instagram, Выпечка, Кондитер, Елена Гнут.
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