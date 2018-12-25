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Обратная сторона: как создают идеальные снимки (Фото)
Большинство красивых снимков, которые можно увидеть в интернете, являются результатом тщательной подготовки. Для того, чтобы создать такие снимки, обычно используются различные уловки: нужный ракурс, правильное освещение и другие детали. Конечно же, не все снимки выходят качественными с первого раза, поэтому их зачастую потом ретушируют в графических редакторах.
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