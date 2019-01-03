Фотоманипуляции: фантастические цифровые картины от Ризала Авиба (Фото) Ризал Авиб - цифровой художник и дизайнер интерьера из Сидоарджо, который в настоящее время проживает в городе Сурабая, Индонезия. Ризал фокусируется на фотоманипуляциях. Он сочетает разные образы для создания сюрреалистических и творческих миров.