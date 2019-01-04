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Пятница, 04.01.2019
Необычные фотографии, которые играют с вашим восприятием (Фото) НОЧЬ
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Необычные фотографии, которые играют с вашим восприятием (Фото) НОЧЬ

Моника Карвальо (Monica Carvalho) - необычный фотограф, который любит играть с восприятием. Она соединяет фото в причудливые коллажи, и в итоге получаются невероятные изображения, которые ломают мозг и заставляют взглянуть на них не единожды. "Не верь всему, что ты видишь, даже соль выглядит как сахар", - заявляет фотограф на своей страничке в Instagram. Предлагаем окунуться в необычный мир этой творческой девушки.
https://bigpicture.ru/?p=1000982
Фото: pixabay.com
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Восприятие, Фотография, Фото, Иллюзии, фотоманипуляции, Коллажи, Моника Карвальо.
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