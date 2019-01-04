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Пятница, 04.01.2019
Храмы искусства: как выглядят самые экстравагантные музеи мира (Фото)
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Храмы искусства: как выглядят самые экстравагантные музеи мира (Фото)

Если кому-то кажется, что поход в музей - это скучно, это значит, что он просто ходил не в те музеи. Но есть в мире, как минимум, 13 необычных музеев, посещение которых никого не оставит равнодушным. Можно не сомневаться, что после посещения такого музея впечатления останутся ещё очень надолго.
novate.ru
Фото: pixabay.com
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