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Храмы искусства: как выглядят самые экстравагантные музеи мира (Фото)
Если кому-то кажется, что поход в музей - это скучно, это значит, что он просто ходил не в те музеи. Но есть в мире, как минимум, 13 необычных музеев, посещение которых никого не оставит равнодушным. Можно не сомневаться, что после посещения такого музея впечатления останутся ещё очень надолго.
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