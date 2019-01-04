Храмы искусства: как выглядят самые экстравагантные музеи мира (Фото) Если кому-то кажется, что поход в музей - это скучно, это значит, что он просто ходил не в те музеи. Но есть в мире, как минимум, 13 необычных музеев, посещение которых никого не оставит равнодушным. Можно не сомневаться, что после посещения такого музея впечатления останутся ещё очень надолго.