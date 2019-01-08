Портал в другой мир: 18 крутых стрит-арт-работ (Фото) Кто сказал, что уличный художник - это не важная профессия? По крайней мере, эти парни знают, как превратить стену в дверь, которая ведет в другое измерение. Представляем вам 18 примеров действительно выдающихся работ стрит-арта, собранных со всего мира, которые стирают границу между нашей реальностью и выдуманным миром.