Современный мир глазами Рафаэля Альвареса

Рафаэль Альварес испанский художник, работы которого с болезненной точностью отражают современную картину мира, часто под неожиданным углом и будто в кривом зеркале. Но они заставляют задуматься! Ведь иногда нужно сгустить краски, чтобы достучаться до зрителя.