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Среда, 16.01.2019
Известные картины, которые были уничтожены преступниками во время похищения (Фото)
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Известные картины, которые были уничтожены преступниками во время похищения (Фото)

Произведения искусства всегда привлекают к себе внимания. Творения великих мастеров прошлого, помимо своей красоты, обладают ещё и вполне материальной притягательностью для криминального мира. Преступники часто похищают картины в надежде нажиться на них. Однако, когда перед грабителями предстает опасность разоблачения, они вполне могут уничтожить гениальное творение, невзирая на его художественную и историческую ценность.
kulturologia.ru
Фото: pixabay.com
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Кража, Преступники, Картины, Искусство, Уничтожены.
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