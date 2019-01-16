Известные картины, которые были уничтожены преступниками во время похищения (Фото)

Произведения искусства всегда привлекают к себе внимания. Творения великих мастеров прошлого, помимо своей красоты, обладают ещё и вполне материальной притягательностью для криминального мира. Преступники часто похищают картины в надежде нажиться на них. Однако, когда перед грабителями предстает опасность разоблачения, они вполне могут уничтожить гениальное творение, невзирая на его художественную и историческую ценность.