Детские фантазии: рисунки, переделанные иллюстраторами

Хотите взглянуть на то, как преображаются детские рисунки, если за них берутся профессиональные иллюстраторы? Да, вы правильно поняли, художники перерисовывают рисунки детей, создавая настоящие шедевры из мира фантастики.