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Четверг, 17.01.2019
Побег из реальности в сказочный мир сюрреалистических картин (Фото)
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Побег из реальности в сказочный мир сюрреалистических картин (Фото)

Картины канадского художника Роберта Гонсалвеса представляют собой настоящие шедевры сюрреалистической живописи. Каждая из работ, представленных ниже, содержит в себе оптическую иллюзию, и чтобы понять, что на них изображено, стоит присмотреться повнимательнее.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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