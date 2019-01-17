Побег из реальности в сказочный мир сюрреалистических картин (Фото)

Картины канадского художника Роберта Гонсалвеса представляют собой настоящие шедевры сюрреалистической живописи. Каждая из работ, представленных ниже, содержит в себе оптическую иллюзию, и чтобы понять, что на них изображено, стоит присмотреться повнимательнее.