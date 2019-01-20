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Воскресенье, 20.01.2019
Трехмерные рисунки, которые не отличить от реальных вещей (Фото)
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Трехмерные рисунки, которые не отличить от реальных вещей (Фото)

Что вы видите на этой фотографии? Осколки разбившейся вазы? Вы ошибаетесь, это лишь рисунок, на котором с потрясающей реалистичностью изображена разбитая ваза. Именно такие рисунки с помощью цветных карандашей и пастели делает на поверхности дерева сингапурский художник Ivan Hoo.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Рисунки, Сингапурский художник, Реальные вещи, Ivan Hoo.
06:22 Сегодня Телеграф
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