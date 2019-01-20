Трехмерные рисунки, которые не отличить от реальных вещей (Фото)

Что вы видите на этой фотографии? Осколки разбившейся вазы? Вы ошибаетесь, это лишь рисунок, на котором с потрясающей реалистичностью изображена разбитая ваза. Именно такие рисунки с помощью цветных карандашей и пастели делает на поверхности дерева сингапурский художник Ivan Hoo.