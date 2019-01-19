Гороскопы и астрология: как выглядят знаки зодиака в жутких иллюстрациях Дэймона Хелландбранда (Фото)

Иллюстратор Дэймон Хелландбранд переносит астрологию в область самых страшных кошмаров. Он превращает символы гороскопа в ужасных созданий. Эти знаки зодиака, обитающие где-то между образами из фильмов "Сайлент Хилл" и "Чужой", заставят вас по-другому взглянуть на астрологию. Может, уже и не захочется никаких предсказаний и прогнозов.