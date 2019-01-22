И наушники они распутывают силой мысли: Сисадмины, знающие толк в перфекционизме

Ни для кого не секрет, что работа у системных администраторов не такая уж и простая. Они отвечают за бесперебойную работу компьютеров в сети, поэтому порой могут находиться в серверных помещениях целыми днями. Предлагаем вам посмотреть на подборку фотографий, показывающих проделанную работу сисадминами, которые действительно любят свою работу. Когда видишь такое, начинаешь понимать, что такое перфекционизм в действии.