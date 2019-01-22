Музы Пабло Пикассо

По принятым представлениям, женщины нужны художнику, чтобы вдохновлять: своей красотой, словом поддержки, просто обеспечением тыла. Но знаменитый живописец Пабло Пикассо искал вдохновения совсем в других вещах. Если какая-то женщина становилась ему музой, можно сразу было сказать, что ей не повезло.