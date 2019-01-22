Потрясающие уличные граффити (Фото)

Предлагаем вам взглянуть на подборку старых добрых уличных рисунков, которые радуют глаз жителям различных городов. Персонажи мультфильмов, известных советских кинофильмов и просто интересные сатирические изображения – всё это вы увидите далее.