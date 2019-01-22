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Вторник, 22.01.2019
Потрясающие уличные граффити (Фото)
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Потрясающие уличные граффити (Фото)

Предлагаем вам взглянуть на подборку старых добрых уличных рисунков, которые радуют глаз жителям различных городов. Персонажи мультфильмов, известных советских кинофильмов и просто интересные сатирические изображения – всё это вы увидите далее.
Фото: fototelegraf.ru
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Красота, Искусство, Рисунки, Граффити, персонажи фильмов, персонажи мультфильмов, Уличное граффити.
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