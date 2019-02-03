Удивительные подводные фотографии, которые захватят дух (Фото) Самые темные глубины океана остаются загадкой для большинства из нас - мир, в который мало кто попадает. Однако, благодаря бесстрашным дайверам, вооруженным профессиональными камерами, мы можем получить представление о том, что скрывается ниже. Они предлагают захватывающее понимание существ глубин, захватывая все, от дельфинов до черепах, взаимодействующих с камерой.