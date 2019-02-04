Удивительные фотоманипуляции от Жана-Шарля Дебройза (Фото) Жан-Шарль Дебройз (Jean-Charles Debroize) — талантливый цифровой художник и арт-директор, в настоящее время проживающий в Ренне, Франция. У него более 18 000 поклонников на Behance.