Французский художник превращает повседневные вещи в восхитительных персонажей (Фото) Французский художник Жильбер Легран (Gilbert Legrand) не только видит то, чего не видят остальные, но и использует свой художественный талант для того, чтобы помочь увидеть всё это прикольное и другим. Простым и обычным повседневным вещам он придаёт более интересные и приятные глазу образы, превращая их в очаровательных персонажей.