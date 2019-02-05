Картины, которые имеют нереальный вид (Фото) Мастерство некоторых художников превосходит все границы. Они рисуют маслом, акриловыми красками, углем, шариковыми ручками или простым карандашом, но их работы не отличить от фотографий. Все-таки мир творчества – потрясающая вещь.