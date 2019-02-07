Войлочные игрушки от австрийской рукодельницы Австралийская рукодельница, известная под псевдонимом Cat Rabbit, создаёт забавные войлочные игрушки в виде разнообразных персонажей. Всю работу она делает вручную в собственной студии в Мельбурне, и только взгляните, какие очаровательные игрушки у неё получаются!